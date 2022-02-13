Израильские солдаты обстреляли беспилотник ЦАХАЛа на границе с Ливаном из-за «ошибочной идентификации»

В ЦАХАЛе заявили, что солдаты заподозрили, что беспилотник пересек воздушное пространство Израиля со стороны Ливана. По словам военных, беспилотник в результате инцидента не пострадал.

Израильские солдаты открыли огонь по беспилотнику на границе с Ливаном, только потом поняв, что он принадлежит Армии обороны Израиля.

По словам представителей ЦАХАЛа, солдаты сначала заподозрили, что беспилотник пересек воздушное пространство Израиля со стороны Ливана.

Они открыли по нему огонь из-за «ошибочной идентификации».

Пока неизвестно, какой тип беспилотника был обстрелян.

По словам военных, беспилотник в результате инцидента не пострадал.

Ранее редакция Курсора сообщала, что минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу. Министерство обороны Израиля предотвратило попытку контрабанды более 10 000 патронов, а также пистолета террористическим группировкам в Газе в последние дни.

Кроме того, мы писали, что все военнослужащие ЦАХАЛа получат право на 4-ю дозу вакцины от COVID. По словам представителей ЦАХАЛа, право на получение четвертой дозы вакцины теперь имеет любой военнослужащий старше 18 лет, у которого прошло более четырех месяцев после третьей дозы.

Еще напомним, что солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме.

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