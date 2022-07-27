Сообщается о террористическом проникновении в поселение Шило

В поселении Шило, который находится в Самарии, возможно террористическое проникновения. Гражданам рекомендуется не выходить из своих домов в ближайшее время.

Появилась информация о возможном террористическом проникновении в Шило, Самария.

Жителям рекомендуется пройти в безопасное место и ждать обновленной информации от местных властей.

Сообщается о том, что возможно уведомление о проникновении пришло в связи с военными учениями в этом районе.

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