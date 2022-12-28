Таяние льда в Арктике может высвободить радиоактивные отходы времен Холодной войны — ученые

Об этом сообщила газета Express со ссылкой на статью в Nature Climate Change.
В частности, известно, что Советский Союз провел около 130 ядерных испытаний у побережья архипелага Новая Земля. Кроме того, это государство уничтожило и затопило в Баренцевом и Карском морях атомные субмарины. Их количество специалисты не называют, но она цифра выше сотни. И это только часть подобных фактов, которые могут создать нашей планете проблемы в дальнейшем.
Исследования в Арктике также проводили и американские службы. В частности, были «подледные» испытания в Гренландии с применением ядерной установки.
Как сообщал Курсор, в сентябре космический телескоп Уэбба впервые в истории снял планету за пределами Солнечной системы. Снимок был опубликован на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Кроме того, Курсор информировал о том, что при помощи марсианского летательного аппарата ученые из NASA смогли увидеть новые ракурсы поверхности Марса.