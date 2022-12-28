Таяние льда в Арктике может высвободить радиоактивные отходы времен Холодной войны — ученые

Если арктические ледники исчезнут, наша планета столкнется с множеством новых вызовов. Часть из них могут быть не прогнозированными.

Команда экспертов Университета Аберистуита в Британии и Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии предупредили человечество о еще одном риске таяния ледников. Ученые считают, что исчезновение арктических льдов может спровоцировать выброс в окружающую среду радиоактивных отходов времен Холодной войны. Кроме того, таяние льдов может привести к распространению устойчивых к антибиотикам бактерий и новых вирусов.

Об этом сообщила газета Express со ссылкой на статью в Nature Climate Change.

В частности, известно, что Советский Союз провел около 130 ядерных испытаний у побережья архипелага Новая Земля. Кроме того, это государство уничтожило и затопило в Баренцевом и Карском морях атомные субмарины. Их количество специалисты не называют, но она цифра выше сотни. И это только часть подобных фактов, которые могут создать нашей планете проблемы в дальнейшем.

Исследования в Арктике также проводили и американские службы. В частности, были «подледные» испытания в Гренландии с применением ядерной установки.

Как сообщал Курсор, в сентябре космический телескоп Уэбба впервые в истории снял планету за пределами Солнечной системы. Снимок был опубликован на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Кроме того, Курсор информировал о том, что при помощи марсианского летательного аппарата ученые из NASA смогли увидеть новые ракурсы поверхности Марса.