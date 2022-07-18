Три дошкольных учреждения в Иерусалиме подверглись вандализму

Учителя и родители, прибывшие в дошкольные учреждения Кирьят-Менахема в Иерусалиме, обнаружили разбитые окна, сломанную мебель и сломанные игрушки.

Три дошкольных учреждения в иерусалимском районе Кирьят-Менахем подверглись актам вандализма в минувшие выходные.

Все три принадлежат сети «Рейшит» и расположены на улице Колумбия. По меньшей мере, одна квартира, расположенная рядом с дошкольными учреждениями, также была взломана.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции начали расследование по данному факту.

Дан Гольдбергер, председатель комитета по образованию общины, обратился к жителям района: «Сегодня утром нам сообщили, к нашему большому огорчению, что несколько дошкольных учреждений в квартале Колумбия были разрушены в выходные дни вандалами, которые уничтожили, сожгли и разбили содержимое трех дошкольных учреждений».

«Если кто-нибудь видел или слышал людей или движение в дошкольных учреждениях возле синагоги «Захор Л’Авраам», мы будем рады получить подробную информацию, чтобы грабители и вандалы были привлечены к ответственности».

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