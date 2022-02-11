ЦАХАЛ арестовал двух человек проникших в Израиль из Ливана

09:13, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля, Zahav
Солдаты ЦАХАЛа фото
Солдаты ЦАХАЛа
Фото: Basel Awidat/Flash90

Армия обороны Израиля задержала двоих подозреваемых, которые перебрались из Ливана на территорию Израиля. Расследование показало, что задержанные искали работу. Инцидент расследуется.

ЦАХАЛ арестовал двух человек, которые пересекли границу Израиля с Ливаном у мошава Штула на границе, сообщило в пятницу утром подразделение пресс-секретаря ЦАХАЛа.

Как только ЦАХАЛ получил сообщение, силы начали проверять район и продолжают это делать до сих пор. Первоначальное расследование показало, что эти двое ищут работу.

Курсор ранее писал, что Минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу. Боеприпасы, спрятанные в партии товаров для дома, были перехвачены инспекторами службы безопасности, работающими на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между Израилем и Газой.

Кроме того, все военнослужащие ЦАХАЛа получат право на 4-ю дозу вакцины от COVID. До недавнего времени четвертую дозу вакцины могли получить только лица старше 60 лет или те, кто относится к группе повышенного риска или работает в условиях повышенного риска.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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