ЦАХАЛ арестовал двух человек проникших в Израиль из Ливана

Армия обороны Израиля задержала двоих подозреваемых, которые перебрались из Ливана на территорию Израиля. Расследование показало, что задержанные искали работу. Инцидент расследуется.

ЦАХАЛ арестовал двух человек, которые пересекли границу Израиля с Ливаном у мошава Штула на границе, сообщило в пятницу утром подразделение пресс-секретаря ЦАХАЛа.

בשעות האחרונות נתפסו שני חשודים על הציר במרחב שומרה ושתולה, אשר חצו משטח לבנון לשטח ישראל. בחקירתם עלה כי מדובר במבקשי עבודה. האירוע נבדק. מרגע קבלת הדיווח על החשוד הראשון כוחות צה״ל החלו לסרוק במרחב. הסריקות בכוחות מתוגברים נמשכות גם בעת הזו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 11, 2022

Как только ЦАХАЛ получил сообщение, силы начали проверять район и продолжают это делать до сих пор. Первоначальное расследование показало, что эти двое ищут работу.

Курсор ранее писал, что Минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу. Боеприпасы, спрятанные в партии товаров для дома, были перехвачены инспекторами службы безопасности, работающими на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между Израилем и Газой.

Кроме того, все военнослужащие ЦАХАЛа получат право на 4-ю дозу вакцины от COVID. До недавнего времени четвертую дозу вакцины могли получить только лица старше 60 лет или те, кто относится к группе повышенного риска или работает в условиях повышенного риска.

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