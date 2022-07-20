ЦАХАЛ лишит пенсии офицера, обвиняемого в сексуальных преступлениях

Дан Шарони будет понижен в звании до рядового и выплатит компенсацию 49 жертвам на общую сумму 250 000 шекелей (72 000 долларов), сообщает ЦАХАЛ.

Глава Армии обороны Израиля Авив Кохави отзовет армейскую пенсию у офицера, которому предъявлено 79 обвинений в сексуальных преступлениях, сообщает военное ведомство.

Подполковник Дан Шарони, которому были предъявлены обвинения в том, что он снимал десятки своих подчиненных в обнаженном виде без их ведома и собирал сексуальные изображения солдат и некоторых гражданских лиц в течение как минимум восьми лет, заключил с военными прокурорами соглашение о признании вины.

По условиям сделки, которая должна быть утверждена военным трибуналом, Шарони будет понижен в звании до рядового и выплатит компенсацию 49 жертвам на общую сумму 250 000 шекелей (72 000 долларов), сообщает ЦАХАЛ.

Прокуроры также требуют, чтобы он был заключен в тюрьму на несколько лет.

В понедельник СМИ сообщили, что вынесение приговора Шарони будет отложено до тех пор, пока он не достигнет возраста, достаточного для получения выгодной пенсии в армии.

«Сделка о признании вины не включает в себя соглашение о выплате пенсии по старости», — заявили в ЦАХАЛе, добавив, что Кохави, скорее всего, откажет Шарони в пенсионном пакете.

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