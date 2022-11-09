ЦАХАЛ застрелил палестинца возле Дженина

Министерство здравоохранения ПА заявило, что 9 ноября, в среду днем, ЦАХАЛ застрелил палестинца возле барьера безопасности недалеко от Дженина.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Также утверждается, что пять палестинцев получили ранения в результате боевого огня и резиновых пуль в ходе столкновений с IDF в Бейт-Умаре недалеко от Хеврона в среду, 9 ноября.

Ранее мы рассказывали, что в ночь на 8 ноября в рамках антитеррористической операции возле Шхема силы безопасности ликвидировали двух террористов и задержали предполагаемого лидера группировки. Между израильскими военными и палестинскими террористами возникла перестрелка. В ЦАХАЛе пока что не прокомментировали информацию о происходившей операции.

Также «Курсор» сообщал, что перед рассветом в среду утром восемь депутатов от партий, связанных с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу, посетили гробницу Иосифа в городе Шхеме в Самарии. Во время этого арабские террористы открыли огонь по израильским солдатам, охранявшим территорию.

Помимо этого, ЦАХАЛ расследует смерть заключенного офицера разведки.