Стрельба в Дженине: сообщается о двух погибших

В рамках антитеррористической операции возле Шхема силы безопасности ликвидировали двух террористов и задержали предполагаемого лидера группировки.

В ночь на 8 ноября израильские военные проводили операцию по задержанию террористов в районах Шхема и Рамаллы. Возникла перестрелка с палестинскими террористами, в результате которой ликвидированы двое арабов. Один из них являлся офицером службы безопасности Палестинской автономии.

Об этом сообщили палестинские издания.

ЦАХАЛ пока не прокомментировал информацию о происходившей операции.

Также в ходе операции были задержаны несколько подозреваемых в террористической деятельности.

По информации палестинских СМИ, израильские военные проводили операцию в лагере беженцев Аль-Джалазун, к северу от Рамаллы.

По предварительной информации арестован один из предполагаемых лидеров террористов.

Также сообщается, что силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и служб безопасности провели операцию по аресту восьми разыскиваемых лиц в Иудее и Самарии.

Ранее Курсор писал о жестоком нападении на водителя в Тель-Авиве: появились новые подробности и видео. Мотоциклист трижды ударил водителя, что, как сообщается, привело к переломам черепа и внутричерепному кровотечению.

Напомним, ЦАХАЛ атаковал террористов, напавших на израильтян. В Самарии арабы атаковали камнями израильтян, проезжавших по шоссе. Прибывшие на место силы безопасности провели операцию по устранению беспорядков.

Также мы информировали, что ЦАХАЛ перекрыл дороги в Иудее и Самарии: названа причина. Такие меры израильские солдаты предприняли в связи с предупреждениями о возможных терактах.