Террористы открыли огонь по депутатам блока Нетаниягу во время посещения гробницы Иосифа

Восемь депутатов от партий, связанных с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу, посетили гробницу Иосифа в городе Шхеме в Самарии перед рассветом в среду утром.

В визите приняли участие депутаты Кнессета от Ликуда Идит Сильман, Амихай Шикли, Боаз Бисмут и Ниссим Ватури, а также депутат Кнессета от ШАС Йони Мешрики; Депутаты Оцма Иегудит Альмог Коэн и Лимор Сон Хар-Мелех; и депутат Религиозного сионизма Охед Тал.

Об этом сообщает 7Israel National News.

К депутатам присоединились десятки других посетителей-евреев, в том числе глава регионального совета Самарии Йосси Даган и заместитель председателя Давид Бен-Цион.

Во время посещения комплекса гробниц арабские террористы открыли огонь по израильским солдатам, охранявшим территорию. О пострадавших ни среди посетителей, ни среди сотрудников службы безопасности не сообщается. Солдаты ЦАХАЛ открыли ответный огонь, убив одного из террористов.

«Сюда прибыло несколько замечательных членов Кнессета, которые будут приведены к присяге в Кнессете всего через несколько дней. С одной стороны, грустно приходить сюда, так как мы должны прийти среди ночи в это святое место, после того как в нас забросали камнями и зажигательными бомбами — это так унизительно — потому что армия не полностью дислоцирован здесь, хотя согласно проклятым соглашениям Осло это должно быть», — сказал Даган.

«С другой стороны, это так захватывающе — соединиться с самыми глубокими корнями нашего народа, с Иосифом Праведным. Мы пришли сюда вместе, чтобы укрепить наши совместные усилия во имя Земли Израиля накануне формирования правого правительства, избранного народом для того, чтобы управлять, а не говорить», — добавил он.

«Мы ожидаем, что это правительство восстановит полный контроль над гробницей Иосифа, вернет иешиву Од Йосеф Хай [в комплексе гробниц], и мы ожидаем, что правительство прекратит преследование строительства в Иудее и Самарии, прекратит притеснения Иудеи и жителей Самарии, чтобы положить конец халатному отношению к обеспечению безопасности и переселить Эвьятара и Гомеша», — отметил он.