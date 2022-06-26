ЦАХАЛ заявил, что предотвратил попытку контрабанды наркотиков из Египта

Уточняется, что солдаты заметили подозрительную активность на границе, следя за камерами видеонаблюдения. По данным военных, в ходе инцидента никто не был задержан.

Сегодня утром войска пресекли попытку контрабанды наркотиков в Израиль из Египта, сообщает Армия обороны Израиля.

По словам израильских военных, солдаты, следившие за камерами наблюдения, заметили попытку контрабанды наркотиков и направили войска на место происшествия.

Было изъято около 20 килограммов (44 фунта) неназванного наркотика, стоимость которого оценивается в 800 000 шекелей ($234 000), сообщает ЦАХАЛ.

«Курсор» ранее информировал, что ЦАХАЛ атаковал военные посты ХАМАСа в отместку за ракетный обстрел. Авиация ЦАХАЛа нанесла удар по объекту по производству оружия, расположенному на территории военного поста ХАМАСа, и еще по трем военным постам, принадлежащим ХАМАСу в секторе Газа.

Также мы писали, что ЦАХАЛ нанес ответный удар по Газе после ракетного обстрела Ашкелона. Военные заявили, что они атаковали производство оружия и позиции ХАМАС через несколько часов после того, как из Газы была запущена ракета.

Также сообщалось, что Израиль готовит наступательные варианты против Ирана. Учитывая то, что Израиль назвал неминуемой и конкретной угрозой иранского нападения на израильтян в Стамбуле, Ганц сказал: «Мы не в состоянии лично защитить каждого израильтянина в любой точке мира».