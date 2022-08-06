ЦАХАЛ заявил, что продолжает наносить удары по наблюдательным пунктам Исламского джихада

Некоторые из них были поражены боевыми вертолетами, а другие — элитным подразделением «Маглан», запускающим управляемые ракеты.

Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удары по четырем наблюдательным пунктам палестинской группировки «Исламский джихад» на границе с Газой.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по 7 наблюдательным пунктам ИГИЛ.

IDF says it struck four PIJ observation posts on the Gaza border, using combat helicopters, and the elite Maglan unit (second vid) pic.twitter.com/l2xhLZJkXy — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 6, 2022

Также армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по двум складам оружия в секторе Газа, которые находились в домах боевиков ВМС палестинского «Исламского джихада».

ЦАХАЛ утверждает, что оружие, хранившееся в домах, также имеет отношение к военно-морским силам террористической группировки.

Ранее палестинские СМИ сообщили, что в результате авиаудара было разрушено пятиэтажное здание.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ЦАХАЛ возобновил ракетные удары по Газе. Возобновление ударов ЦАХАЛа по сектору Газы отмечено в районе Хан-Юниса.

Также мы писали, что Армия обороны Израиля сообщила, сколько продлится операция «Рассвет». ЦАХАЛ готов к недельной операции против террористической группировки Исламский джихад в Газе, заявили военные в субботу.

Еще напомним, что в сети показали видео авиаудара ЦАХАЛа по реактивным установкам в Газе. Авиаудары ЦАХАЛа были нацелены на ракетные установки Исламского Джихада. Видео, опубликованное ЦАХАЛом, содержит кадры непосредственного попадания в объект.