ЦАХАЛ заявил, что продолжает наносить удары по наблюдательным пунктам Исламского джихада

Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удары по четырем наблюдательным пунктам палестинской группировки «Исламский джихад» на границе с Газой.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по 7 наблюдательным пунктам ИГИЛ.

IDF says it struck four PIJ observation posts on the Gaza border, using combat helicopters, and the elite Maglan unit (second vid) pic.twitter.com/l2xhLZJkXy

