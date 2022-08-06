В сети показали видео авиаудара ЦАХАЛа по реактивным установкам в Газе

Авиаудары ЦАХАЛа были нацелены на ракетные установки Исламского Джихада. Видео, опубликованное ЦАХАЛом, содержит кадры непосредственного попадания в объект.

Ночью ЦАХАЛ нанес авиаудары по авиаудары по реактивным установкам террористической организации Исламский Джихад в секторе Газа. До этого с этих установок было выпущено более 10 ракет в направлении территории Израиля.

Об этом сообщил канал Израильские трудовыебудни.

ЦАХАЛ опубликовал видео атаки с самолета по ракетной установке «Исламского джихада» на юге сектора Газа. На видео показан сам момент попадания по объекту и взрыв.

«Курсор» писал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовала новое видео, на котором она наносит удары по нескольким наблюдательным постам «Исламского джихада» в Газе вдоль границы с Израилем.

Кроме того, полиция объявила о возможности погромов по всей стране. Силы безопасности в боевой готовности. Полиция подняла тревогу по всей стране и набирает 10 резервных рот МАГАВ.

Еще мы писали, что служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.