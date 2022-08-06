ЦАХАЛ возобновил ракетные удары по Газе

Палестинские СМИ сообщили о возобновлении обстрелов сектора Газа израильскими военными. Пострадали объекты в районе Хан-Юниса.

Возобновление ударов ЦАХАЛа по сектору Газы отмечено в районе Хан-Юниса.

Об этом сообщили палестинские издания.

В результате которого погиб один человек, двое получили ранения.

По информации ЦАХАЛа, операция «Рассвет» продолжается и армия готова к недельному противостоянию. Израильтян просят строго придерживаться инструкций Службы тыла.

Представитель ЦАХАЛа генерал Ран Кочав сообщил: «Система противоракетной обороны «Железный купол» успешно перехватила более 95% снарядов, выпущенных через границу».

Министерство здравоохранения продолжит информировать общественность в соответствии с рекомендациями.

Центры психологической помощи (мерказей-хосен) на юге:

Ашкелон — *2452

Хоф Ашкелон — 08-6775598

Эшколь — 08-9965264

Сдерот — 08-6611150

Шаар аНегев — 0512266275

Сдот Негев — 08-9941091

Нетивот Офаким Мерхавим — 055-3063863

«Курсор» ранее информировал, что Армия обороны Израиля сообщила, сколько продлится операция «Рассвет».

Редакция сообщала, что Тайсир Джабари не будет последней целью. Операция Армии обороны Израиля «Рассвет» против Исламского джихада продолжается. ЦАХАЛ наносит удары и ликвидирует десятки боевиков.

Наш сайт писал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

«Курсор» ранее информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.