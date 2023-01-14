Тунец «совершил самоубийство» из-за фотокамер

В океанариуме на острове Окинава (Япония) тунец словно «совершил самоубийство», устав от вспышек камер.

Об этом сообщает The Sun.

Известно, что появляющиеся из-за вспышек фотокамер могут вызывать раздражение и испуг у морских жителей. Один из таких случаев произошел с этим тунцом, который резко сменил курс и ударился о стекло.

Травмированное животное опустилось на дно и оставило за собой кровавый след. Трудно однозначно сказать, что именно случилось с рыбой, но существует резонное предположение, что она попыталась совершить суицид, потому что не выдержала вспышек.

Этот случай стал причиной целой дискуссии на просторах социальных сетей. Многие пользователи заявили, что нужно запретить использовать фотовспышки в океанариумах, чтобы не отвлекать и не сбивать с пути животных.

По одной из версий, этот тунец, не замечающий стекло, счел вспышки отражением света от воды, в силу чего ринулся в их направлении. Также это поведение может быть связано с тем, что морские жители принимают вспышки камер за других существ, которые могут стать их добычей.

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