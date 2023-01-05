Впервые за 100 лет: в США заметили уникальную сову

Ученые не понимают, как животному удалось преодолеть более 3 тысяч километров.

В Южной Калифорнии (США) впервые за 100 лет заметили белую полярную сову, местом обитания которой является арктическая тундра.

Об этом сообщает Daily Mail.

Уникальное животное было замечено в Сайпрессе. Оно сидело на крыше дома, что привлекло внимание многих местных жителей, которые пришли, чтобы взглянуть на эту птицу. Некоторые из них предположили, что это та самая особь, которая несколькими неделями ранее была замечена в округе Лос-Анджелес вблизи порта.

Эта крупнейшая североамериканская сова имеет оперение в черно-белую крапинку, что прекрасно подходит для условий зимней среды обитания. Порой ее замечают на юге Канады на песчаных пляжах, но крайне в редко в таких местах, как Южный Калифорния.

#Arctic snowy #owl spotted in #SouthernCalifornia neighborhood for the first time in more than 100 years — and no one knows how it traveled 2,000 miles

A snowy owl native to the Arctic was seen in Southern California this week pic.twitter.com/t1BZgnsWdl — Hans Solo (@thandojo) December 30, 2022

Ученый Роб Янг, работающий с дикой природой реки Санта-Ана, сказал, что появление снежной совы в этом месте – огромная удача. Главный вопрос – как это животное преодолело более 3 тысяч километров.

По мнению некоторых специалистов, белая полярная сова попала на корабль, на котором доплыла до Южной Калифорнии. Также есть версия, что птицу держали в неволе, но отпустили, либо же она сбежала.

Исследователь SNOWStorm Скотт Вейденсол, отслеживающий перемещение полярных птиц, назвал еще одну гипотезу, объясняющую это событие. По его словам, сейчас увеличивается популяция леммингов – основного источника пищи сов, что непосредственно увеличивает число выживших птенцов совы.

По итогу многие снежные совы, появляющиеся сейчас на Востоке или Верхнем Среднем Западе США, ‒ молодые особи, совершающие свою первую миграцию.

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