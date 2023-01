Впервые за 100 лет: в США заметили уникальную сову

В Южной Калифорнии (США) впервые за 100 лет заметили белую полярную сову, местом обитания которой является арктическая тундра.

Об этом сообщает Daily Mail.

Уникальное животное было замечено в Сайпрессе. Оно сидело на крыше дома, что привлекло внимание многих местных жителей, которые пришли, чтобы взглянуть на эту птицу. Некоторые из них предположили, что это та самая особь, которая несколькими неделями ранее была замечена в округе Лос-Анджелес вблизи порта.

Эта крупнейшая североамериканская сова имеет оперение в черно-белую крапинку, что прекрасно подходит для условий зимней среды обитания. Порой ее замечают на юге Канады на песчаных пляжах, но крайне в редко в таких местах, как Южный Калифорния.

#Arctic snowy #owl spotted in #SouthernCalifornia neighborhood for the first time in more than 100 years — and no one knows how it traveled 2,000 miles

A snowy owl native to the Arctic was seen in Southern California this week pic.twitter.com/t1BZgnsWdl

— Hans Solo (@thandojo) December 30, 2022