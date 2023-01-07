Ученые рассказали, как и когда люди и дельфины утратили свою шерсть

Если сравнить людей с кошками или белками, то мы выглядим весьма «лысыми», однако если сравнить нас с другими млекопитающими — дельфинами — мы скорее похожи на «киви». Известно, что люди утратили большую часть своего меха, но до сих пор ученые не могли понять как и когда это произошло.

Об этом пишет IFL Science.

В новом исследовании ученые из Университета Карнеги Меллона в Питсбурге сосредоточились на том, чтобы понять, когда именно и почему Homo sapiens решили избавиться от меха. Этот вопрос на самом деле интересует генетиков не одно десятилетие. Похоже, исследователям все же удалось обнаружить генетическую основу нашего физического облысения — ученые обнаружили нечто удивительное, у нас все еще есть полный набор генов, необходимый для того, чтобы покрыться мехом.

Ученые провели первый в своем роде анализ, в котором изучили генетические коды 62 млекопитающих. Таким образом ученые пытались выявить сегменты генома, которые играют ключевую роль в формировании оптимальной пушистости.

Помимо генов, которые, как известно, отвечают за рост волос, ученые обнаружили новые. Более того исследователи нашли сотни регуляторных элементов, которые также связаны с волосами и которые, по сути, отвечают за экспрессию генов.

Ученые полагают, что на фенотип млекопитающего может влиять не сама последовательность ДНК, а регуляторные элементы, которые по сути воздействуют на ее экспрессивность. Исследователи полагают, что это могло бы объяснить, почему мы, например, обладаем полным набором генов для шерстистости, однако находимся в относительной наготе.

Обнаружено, что совокупность генов и регуляторных элементов кодируют абсолютно все аспекты роста волос — от формы стержня до характера развития. В ходе анализа ученым также удалось идентифицировать геномные области, которые отвечали за более быстрый или медленный рост волос. Исследователи полагают, что это позволит объяснить, как и когда у некоторых млекопитающих перестал расти мех.

Ученые использовали вычислительный подход и обнаружили, что у млекопитающих, которые в результате эволюции стали безволосыми, есть общие гены, которые ранее отвечали за рост меха. Эти гены накапливали мутации с разной скоростью у разных видов, однако конечная цель была идентичной.

Исследователи полагают, что если бы не эти гены, мы с вами вполне могли бы ходить в собственных «шубках» и любоваться пушистыми дельфинами. Ученые полагают, что результаты их исследования позволили не только ответить на один из самых любопытных научных вопросов, но в дальнейшем может позволить ученым решить проблему облысения, например, заставив волосы расти в тех или иных местах.

Как сообщал Курсор, трихолог раскрыла основные причины облысения.

Курсор ранее писал про жирные волосы: причины и решения.