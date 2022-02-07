Полиция арестовала поджигателя машины мэра Тират-Кармеля

В последний раз машина мэра Арье Таля была сожжена на парковке его дома 13 декабря прошлого года. Вместе с ней сгорели припаркованные рядом автомобили жены главы муниципалитета и его соседей.

Полиция задержала 19-летнего молодого человека из Тират-Кармеля. Он подозревается в поджоге автомобиля местного мэра. Полиция считает, что поджог был далеко не один. Так, мэр Тират-Кармеля не раз за последние месяцы жаловался на то, что ему сжигали машину.

Мировой суд Хайфы уже продлил срок задержания подозреваемого. Он будет находиться под арестом как минимум до среды.

Напомним, что мэр Арие Таль руководит городом с 1993 года. Он не раз заявлял о том, что опасается за свою жизнь.

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Кроме того, Курсор сообщал, что полиция арестовала арабов, подозреваемых в поджоге автомобиля в Иерусалиме.

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