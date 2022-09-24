СБУ: пытками жителей Херсона руководит полковник росгвардии науменко

Служба безопасности Украины установила личность российского командира, который отдал приказ пытать украинцев во временно захваченном Херсоне. Им оказался генерал александр науменко*.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия СБУ, с марта науменко руководит военнослужащими росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований рф в Херсоне. По его приказам происходят незаконные задержания и пытки над местными жителями, проникновение в их дома и присвоение имущества.

Установлено, что он лично участвовал в разгоне мирных митингов в Херсоне, отдавал приказы применять против украинских граждан светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Среди херсонцев были потерпевшие.

Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию об украинских военных и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству.

Полковнику науменко объявлено подозрение по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!