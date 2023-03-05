В армии рф возникают массовые бунты из-за огромных потерь на фронте

В кремле продолжают скрывать огромные потери своей армии, но среди солдат эта информация распространяется молниеносно, а потому оккупанты отказываются идти в бой.

Российские войска несут потери на всех направлениях фронта, но именно на Донбассе количество убитых настолько огромное, что солдаты отказываются ехать на эти территории и устраивают бунты. Руководство рф продолжает рассказывать общественности, что все «идет по плану», но солдаты быстро передают друг другу информацию о реальном положении дел.

Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

Госпитали и больницы на оккупированных территориях Украины переполнены ранеными оккупантами. Однако их почти не эвакуируют в россию на лечение, чтобы не показывать раненых россиянам и не дать им узнать правду. Кроме того, чтобы утаить количество умерших от ранений, их учет ведется исключительно российскими военными медиками. При этом близким солдат нередко даже не сообщают об их смерти или ранении.

Маляр отметила, что солдаты, которые делятся друг с другом информацией, массово отказываются идти в бой, понимая, что, скорее всего, живыми не останутся. В частности известно, что переброшенный на усиление 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рф «добровольческий казачий» отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования.

По словам Маляр, в связи с этим российское командование активизировало принудительные и карательные меры, чтобы улучшить дисциплину и предотвратить дезертирство. Однако справиться с бунтами им все равно пока не удается.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!