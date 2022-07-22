В Ашдоде погиб 30-летний рыбак, упав на волнорез

30-летний рыбак погиб сегодня утром (пятница) в порту Ашдод, упав с высоты на волнорез, расположенный во внешней части порта. Вызванные на место медицинские работники констатировали его смерть.

30-летний рыбак погиб сегодня (в пятницу) после того, как упал и зацепился за волнорез на пляже в Ашдоде. Его достали уже без признаков жизни, и прибывшие на место происшествия медики MDA и парамедики были вынуждены констатировать его смерть.

Медик скорой помощи из MDA Алон Гринберг сказал: «Мужчина оказался в ловушке внутри волнореза и был спасен командой, когда он был без сознания и с травмой головы. Мы провели медицинские тесты, но он не подавал признаков жизни, и у нас не было другого выбора, кроме как констатировать его смерть».

Вчера 70-летнего мужчину вытащили из воды, когда он был без сознания на пляже Бат Галим в Хайфе. Медики MDA и парамедики констатировали его смерть на месте.