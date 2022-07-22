В Ашдоде погиб 30-летний рыбак, упав на волнорез

30-летний рыбак погиб сегодня (в пятницу) после того, как упал и зацепился за волнорез на пляже в Ашдоде. Его достали уже без признаков жизни, и прибывшие на место происшествия медики MDA и парамедики были вынуждены констатировать его смерть.
Медик скорой помощи из MDA Алон Гринберг сказал: «Мужчина оказался в ловушке внутри волнореза и был спасен командой, когда он был без сознания и с травмой головы. Мы провели медицинские тесты, но он не подавал признаков жизни, и у нас не было другого выбора, кроме как констатировать его смерть».
Вчера 70-летнего мужчину вытащили из воды, когда он был без сознания на пляже Бат Галим в Хайфе. Медики MDA и парамедики констатировали его смерть на месте.
«Курсор» писал, что в Италии во время занятий вингсьютингом погиб 45-летний израильтянин. Возле горного курорта Курмайор в Итальянских альпах погиб 45-летний израильтянин. Вместе с другом он занимался вингсьютингом, но не сумел успешно приземлиться.
Также мы сообщали, что в США первый за почти десятилетие случай заболевания полиомиелитом выявлен у ортодоксального еврея. Первый случай полиомиелита в США за последнее десятилетие был диагностирован у ортодоксального еврея в округе Рокленд, к северу от Нью-Йорка.
Наш сайт информировал, что в частном бассейне возле Реховота провалилось дно: один человек пропал. В результате провала грунта под бассейном в частном доме в поселке Кармей Йосеф неподалеку от Реховота, пострадал один человек, а еще один пропал без вести.