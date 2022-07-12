В Герцлии мужчина с пистолетом ограбил отделение почты

Спустя несколько часов полиция задержала подозреваемого, жителя города в возрасте около 30 лет. Обстоятельства инцидента выясняются.

Во вторник 12 июля в Герцлии мужчина с пистолетом решил ограбить отделение «Почты Израиля», которое находится на улице Соколов. Грабитель, чтобы доказать свои серьезные намерения, выстрелил в потолок, запугав сотрудников почты и клиентов. Когда все деньги сложили ему в сумку, он убежал вместе с ними.

К счастью, полиция задержала подозреваемого по этому делу уже через несколько часов. Им оказался некий мужчина в возрасте 30 лет. Все обстоятельства произошедшего еще выясняются.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что названы самые криминальные города Израиля. В арабском секторе наблюдается целая волна убийств. В связи с этим в правительстве решили выделить дополнительные деньги для программы по борьбе с преступностью в смешанных городах, так как именно там ситуация особо тревожная. Так, было выделено 60 миллионов шекелей.

Кроме того, Курсор писал, что в Нижней Галилее пожилой мужчина открыл огонь по юноше. Полиция задержала стрелка. Раненого юношу парамедики МАДА отвезли в больницу «Ха-Эмек» в Афуле. Уже там медики охарактеризовали его состояние как тяжелое.

Еще напомним, что в Северной Галилее неизвестные ворвались в дом к компании друзей и расстреляли одного из них.