В Австралии на мужчину напала акула: как ему удалось выжить

В Австралии местный клуб Seacliff Surf Lifesaving устроил соревнования для каяков на дистанции 700 метров, в ходе чего произошел неприятный инцидент.

Об этом сообщает The Mirror.

Это случилось в воскресенье, 23 октября, возле города Аделаида. 19-летний Нэт Драммонд участвовал в заплыве и неожиданно оказался в воде, потому что корму его лодки прокусила большая белая акула.

Спортсмен смог быстро оторвать веревку для ног, прикрепленную к лодке, и отплыть в сторону к спасательной команде, которая подобрала его и доставила к берегу. К счастью, мужчина не пострадал.

После этого инцидента в прибрежных водах пляжа патрули искали большую белую акулу, длина которой составляет около трех метров. По словам байдарочника, вероятность ситуации, в которой он оказался, составляет один к миллиону.

«Я мог бы пойти и купить лотерейный билет», – поделился Драммонд.

19-летний продемонстрировал поврежденный каяк и сказал, что этот инцидент не должен отталкивать других людей от водных видов спорта в этой местности. Обломки поврежденного каяка со временем были вынесены волнами на берег.

«Мы плыли в довольно глубоком районе, это не должно отталкивать других людей», – добавил он.

Несмотря на слова спортсмена, местное правительство закрыло несколько километров пляжа в районе Аделаиды. Также запланирована встреча представителей спасательной команды и полиции штата Южная Австралия касаемо сроков возобновления работы.

