В Беэр-Шеве дважды за день напали на работников больницы «Сорока»

Сегодня, 4 сентября, сотрудники больницы «Сорока» в Беэр-Шева дважды за день стали жертвами насилия. Полиция уже задержала подозреваемых.

Сперва агрессивные действия применили в отношении врача, а после – к медсестре.

Об этом сообщает издание «Детали«.

В первой половине дня на врача напал пациент в приемном покое, которым оказался 19-летний житель Рахата. Он применил словесное и физическое насилие, а также в инциденте приняли участие его родные. Правоохранители уже задержали агрессора и доставили в отделение для проведения допроса.

После этого в одном из отделений больницы «Сороки» медсестра столкнулась с грубыми и агрессивными претензиями от родственницы одной из пациенток. По итогу дело дошло до рукоприкладства, а потому в дело вмешалась служба охраны и после полицейские.

Администрация уже подала жалобу в правоохранительные органы. По словам директора медицинского учреждения, полицейским нужно создать круглосуточный пост охраны в этом месте.

Ранее мы рассказывали, что в больнице «Сорока» прокомментировали нападение на врача, о котором мы упоминали выше.

Также «Курсор» сообщал, что в Кирьят-Оно отец школьницы подрался со старшеклассниками, потому что те обижали его дочь.

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