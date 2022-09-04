Нападение на врача в «Сороке»: в больнице прокомментировали инцидент

В Израиле снова произошел случай агрессии и насилия по отношению к врачу. В пресс-службе больницы «Сорока» сделали заявление.

Сегодня, 4 сентября, произошло нападение на врача в МЦ «Сорока». Пациент словесно и физически атаковал медика.

Члены семьи пациента также вели себя крайне агрессивно, сообщают в пресс-службе «Сороки».

Служба безопасности больницы немедленно отреагировала на происшествие и не допустила усугубления ситуации. На место инцидента вызвали полицию, и несколько человек были задержаны.

Руководство больницы «Сорока» собщило, что очень серьезно относится к агрессивному и насильственному поведению по отношению к сотрудникам и медработникам больницы и проявляет нулевую терпимость по этому поводу.

Ранее Курсор писал, что в Бат-Яме возле заправочной станции было дважды совершено нападение на медицинскую бригаду (МАДА). Подозреваемых арестовала полиция.

Также Курсор сообщал, что возле озера Кинерет полицейских атаковали участники нелегальной вечеринки, которые находились в нетрезвом состоянии.

Напомним также, что министерство здравоохранения планирует обсудить уровень готовности здравоохранения к зиме в связи с возможной вспышкой коронавируса одновременно со вспышкой гриппа уже в октябре. В частности, будет обсуждаться использование вакцин, адаптированных к штамму «омикрон».