В Кирьят-Оно отец школьницы подрался со старшеклассниками, которые обижали его дочь

Сегодня, 4 сентября, отец ученицы школы «Бен-Цви» в Кирьят-Оно посетил учебное заведение в компании своего 17-летнего сына и подрался с 12-классниками, потому что они оскорбили его дочь.

По словам школьника, на которого напали, отец и брат ученицы зашли на территорию школы во время перемены и атаковали 12-классников. Один из пострадавших утверждает, что он никак не связан с дочерью мужчины.

Об этом сообщает издание «Детали«.

«Он ударил меня кулаком в челюсть, потом душил. Кричал, что убьет. Его сын ударил меня ногой. Моего друга, который пытался помочь, повалили на пол», – поделился он.

Старшеклассник полагает, что это произошло из-за публикации в соцсетях мамы школьницы. Она рассказала о существовании внутри школы традиции, согласно которой во внутреннем дворе могут сидеть только ученики 12-го класса. Последние, по ее словам, прогоняют с этой территории остальных учеников, в том числе 10-классников.

Как утверждает школьник, эта женщина сфотографировала его и отправила снимки бывшему мужу, который посетил «Бен-Цви» вместе с 17-летним сыном и устроил драку.

«Родители не могут брать закон в свои руки и нападать на учащихся на территории школы! Какие бы претензии у них не возникали к ученикам. У нас в школе есть коллектив педагогов, с которым можно связаться в любой ситуации для решения проблем», – прокомментировал эту ситуацию мэр Кирьят-Оно Исраэль Галь.

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