Россия захватила гражданское спасательное судно в Черном море

Российские военные совершают военные преступления не только на суше, но и на воде. Так, в Черном море возле острова Змеиный российские корабли захватили гражданское судно.

В субботу 26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии возле острова Змеиный российские военные захватили гражданское судно под названием «Сапфир». На нем не было оружия и военных.

Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.

Связь с этим кораблем потеряна. Такие действия агрессора – это нарушение всех норм международного морского права, а также Международной конвенции по безопасности мореплавания.

В мининфраструктуры Украины сообщили, что со временем за все военные преступления Россию настигнет кара.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети появилось видео, как украинцы пытаются остановить российский танк голыми руками.

Кроме того, мы писали, что в португальском ресторане отказываются обслуживать туристов из России.

Еще напомним, что Зеленский призвал ООН признать действия РФ геноцидом украинского народа.

Отец одного из взятых в плен российских оккупантов высказался по поводу войны с Украиной.

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