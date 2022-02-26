Россия захватила гражданское спасательное судно в Черном море

В субботу 26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии возле острова Змеиный российские военные захватили гражданское судно под названием «Сапфир». На нем не было оружия и военных.
Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.
Связь с этим кораблем потеряна. Такие действия агрессора – это нарушение всех норм международного морского права, а также Международной конвенции по безопасности мореплавания.
В мининфраструктуры Украины сообщили, что со временем за все военные преступления Россию настигнет кара.
Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети появилось видео, как украинцы пытаются остановить российский танк голыми руками.
Кроме того, мы писали, что в португальском ресторане отказываются обслуживать туристов из России.
Еще напомним, что Зеленский призвал ООН признать действия РФ геноцидом украинского народа.
Отец одного из взятых в плен российских оккупантов высказался по поводу войны с Украиной.
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