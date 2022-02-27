Колонна российских оккупантов прорвалась в центр Харькова, но была эффектно уничтожена

Мэр города Игорь Терехов попросил всех мирных жителей не выходить из дома, так как в городе начались бои. Украинские военные и силы территориальной обороны уничтожают технику противника.

Российские войска смогли прорваться к центру Харькова, однако их достойно встретили украинские защитники. Местные жители начали снимать на видео передвижения вражеской техники, а затем публиковать ролики в сети.





Но затем в сети стали появляться ролики с уже уничтоженной техникой. Оккупанты не могут продержаться долго.







Ранее редакция нашего сайта писала, что россияне ракетным ударом разрушили нефтебазу под Киевом, потушить пожар нет возможности.

Кроме того, Курсор сообщал, что российская ДРГ обстреляла машину семьи с тремя детьми в Киеве.

Еще напомним, что российские войска обстреляли пункт хранения радиоактивных отходов в Киеве.

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