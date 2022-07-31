В Герцлии два человека напали на управляющего парковкой

Два человека напали на управляющего парковкой после того, как он сказал им, что они неправильно припарковались и попросил их переставить машину. Мужчину доставили в больницу.

Управляющий автостоянкой «Сердце города» в центре Герцлии подвергся сегодня (воскресенье) нападению двух человек на стоянке.

Это произошло после того, как он предупредил их о неправильной парковке.

После нападения он был доставлен в больницу в отделение интенсивной терапии с травмой головы.

«Это шокирует и возмущает, когда на человека совершается жестокое нападение только за то, что он пытался должным образом выполнить свою роль», — сказал мэр Моше Падлон в ответ на этот случай.

«Курсор» писал, что арабский террорист напал на полицейских, ответная реакция удивила. Недостаточные меры со стороны полицейских после нападения террористов вызвали возмущение прохожих. В видео показано, как силы безопасности проигнорировали угрозу.

Сообщалось о попытке теракта под Бней-Браком: полиция озвучила вопиющие подробности. Шокирующие детали стали известны во время расследования нападения арабского террориста на еврея возле Гиват-Шмуэля. Преступник рассказал о своих мыслях и мотивах.

Кроме того, полиция расследует серию грабежей в Рамат-Гане. Двое несовершеннолетних приезжали в Рамат-Ган и Ор-Иегуду на скутере, затем цеплялись к иностранным рабочим и отбирали у них ценные вещи и сумки.