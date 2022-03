В ходе боевых действий погибли два украинских футболиста, один из которых еврей

Два украинских футболиста, один из которых еврей, погибли в ходе боевых действий в Украине, сообщают местные СМИ.

Имена игроков были названы: 21-летний Виталий Сапило, который был убит в бою под Киевом, и 25-летний Дмитрий Мартыненко, который погиб вместе со своей матерью, когда их дом был разбомблен недалеко от столицы.

Семья Мартыненко — еврейская. Его отец выжил после взрыва.

Footballers Vitalii Sapylo of Karpaty Lviv (left) and Dmitry Martynenko of FC Gostomel (left) have been killed in the #UkraineRussiaWar

Sapylo died in ‘combat with Russian forces defending Kiev’ while Martynenko was killed alongside his mother in a Russian bombing of his home. pic.twitter.com/yBtVevkeyD

— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) March 1, 2022