В ходе боевых действий погибли два украинских футболиста, один из которых еврей

19:56, Вчера
Происшествия, Новости СНГ, Спорт
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Смерть
Фото: pixabay.com

21-летний Виталий Сапило был убит в бою под Киевом, и 25-летний Дмитрий Мартыненко погиб вместе со своей матерью, когда их дом был разбомблен недалеко от столицы.

Два украинских футболиста, один из которых еврей, погибли в ходе боевых действий в Украине, сообщают местные СМИ.

Имена игроков были названы: 21-летний Виталий Сапило, который был убит в бою под Киевом, и 25-летний Дмитрий Мартыненко, который погиб вместе со своей матерью, когда их дом был разбомблен недалеко от столицы.

Семья Мартыненко — еврейская. Его отец выжил после взрыва.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Беннет провел телефонный разговор с Зеленским.

Кроме того, наш сайт писал, что Украина заявила, что освободит российских военнопленных, если их матери приедут за ними.

Еще напомним, что мирные жители остановили колонну оккупантов к подъезду в украинский Энергодар.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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