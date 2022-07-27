В ходе контртеррористической операции задержаны восемь подозреваемых в терроризме

Силы безопасности задержали араба, подозреваемого в нападении на израильские автомобили на дорогах. Также были задержаны четыре человека в городах Байт Афгар и Туку.

Во вторник вечером силы ЦАХАЛа, Агентства безопасности Израиля (ШАБАК) и Пограничной полиции Израиля провели контртеррористические мероприятия в ряде населенных пунктов Иудеи и Самарии, в том числе в городах Байт-Фурик, Таркумия, Абу-Дис и в лагере Дхейша.

Силы также провели операции в городах Байт Афгар и Туку, задержав четырех человек, подозреваемых в террористической деятельности.

Кроме того, солдаты ЦАХАЛа задержали одного человека в городе Абу Шухайдам, который подозревается в причастности к террористической деятельности, направленной на проезжающие израильские автомобили на дорогах в этом районе.

В общей сложности восемь человек были задержаны ночью и переданы силам безопасности для дальнейшего допроса.

Сообщений о раненых со стороны ЦАХАЛа не поступало.

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