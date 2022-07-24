В Хорватии катер с туристами врезался в причал и затонул

Инцидент произошел с 21-метровым туристическим судном Morska vila. На борту находилось около 50 человек, никто не пострадал, и им удалось покинуть судно.

В Сплите, Хорватия, туристический катер с полусотней человек на борту не смог причалить к пирсу и затонул.

По неофициальным данным, было установлено, что 44-летний капитан управлял судном в состоянии алкогольного опьянения: уровень алкоголя в его крови превышал одно промилле. Остальные три члена экипажа, прошедшие алкотестер, были трезвы.

Капитан ранее был арестован по подозрению в вождении автомобилем в нетрезвом состоянии.

В настоящее время он находится под уголовным расследованием полиции Сплита.

Следствие установит, было ли еще что-нибудь, кроме алкоголя и неправильных действий капитана, что привело к затоплению катера.

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

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