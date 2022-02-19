В Иерусалиме левые активисты призывают убивать евреев

Активисты также кричали восхваления одному из лидеров ХАМАС Мухаммеду Дэфу, который ответственен за все ракетные обстрелы Израиля.

Вчера, левые активисты, среди которых замминистры и депутаты правительства Израиля и их сторонники, вместе с арабами вчера прибыли в район Шимон а-Цадик, где скандировали «Хайбер Яхуд» (мы вырежем и убьём евреев, как мусульмане убивали их в Хайбере), а также кричали восхваления одному из лидеров ХАМАС Мухаммеду Дэфу, который ответственен за все ракетные обстрелы Израиля.

Об этом пишет Telegram-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Сообщается, что полиция бездействует.

Ранее Курсор сообщал, что дополнительные подразделения полиции направлены в Шимон а-Цадик, где власти опасаются, что беспорядки вспыхнут вновь после того, как две предыдущие ночи были омрачены поджогом еврейского дома в районе.

еще напомним, что арабский террорист совершил наезд на сотрудников пограничной полиции МАГАВ в районе Шимон а-Цадик. В районе Шимон а-Цадик произошел теракт: арабский террорист совершил наезд на сотрудников пограничной полиции МАГАВ. Сообщается, что это уже четвертый теракт в этом районе за последние двое суток.

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