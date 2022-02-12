В Ришон ле-Ционе мужчину госпитализировали после укуса змеи

Мужчина самостоятельно смог добраться до Бат-Яма после того, как змея укусила его в поле в Ришон ле-Ционе. В Бат-Яме медики обработали ему укус и доставили в больницу.

Израильтянин в возрасте 50 лет находится в тяжелом и нестабильном состоянии после укуса змеи в открытом поле в Ришон ле-Ционе в субботу.

Мужчина самостоятельно добрался до Бат-Яма, где парамедики Маген Давид Адом (MDA) обработали укус на ноге и доставили его в медицинский центр Вольфсон в Холоне.

Курсор ранее писал, что два человека из Нижней Галилеи отравились угарным газом. Стало известно о том, что двое жителей местного совета Буэйна-Нуджидат в Нижней Галилее сегодня утром прибыли в государственную больницу «Пориа», которая находится между Тверией и поселком Пория-Илит, после отравления угарным газом. Предполагается. что они пытались обогреть свой дом.

Кроме того, в результате аварии с воздушным квадроциклом у Эйн-Вереда пострадал пожилой мужчина. Стало известно о том, что недалеко от мошава Эйн-Вереда произошла авария с так называемым «воздушным квадроциклом» — мотопарапланом, который разбился. В результате инцидента травмы конечностей получил 71-летний мужчина. на место прибыла бригада парамедиков МАДА.

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