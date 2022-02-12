Два человека из Нижней Галилеи отравились угарным газом

После лечения и стабилизации состояния они переведены для продолжения лечения в медицинский центр «Рамбам» в Хайфе, их состояние оценивается как средней тяжести.

Стало известно о том, что двое жителей местного совета Буэйна-Нуджидат в Нижней Галилее сегодня утром прибыли в государственную больницу «Пориа», которая находится между Тверией и поселком Пория-Илит, после отравления угарным газом. Предполагается. что они пытались обогреть свой дом.

Медики оказали им помощь, но затем отправили в медицинский центр «Рамбам» в Хайфе.

Ранее редакция нашего портала писала, что в результате взрыва автомобиля между Рамлой и Лодом погибло два человека.

Кроме того, Курсор сообщал, что в больнице в Нацерете сотрудникам разрешили продолжать работать с положительным результатом на COVID.

Еще напомним, что на 90 шоссе столкнулись два автомобиля: есть погибшие.

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