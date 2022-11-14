В Иерусалиме нашли тело мужчины, который умер две недели назад

Тело 60-летнего одинокого мужчины обнаружили 14 ноября посреди его квартиры, расположенной в районе Катамон (Иерусалим).
Об этом сообщает Walla.
В полицию обратилась соседка покойного, которая жаловалась на сильный запах, доносившийся с его квартиры. Пожарные взломали дверь, заметили дом в запущенном состоянии и нашли труп в состоянии сильного разложения. Оказалось, что 60-летний умер две недели назад.
Всего в этом году в Израиле уже зафиксировали 148 смертей пожилых одиноких людей, факт ухода из жизни которых фиксировали не сразу. В прошлом году количество составляло 171. Преимущественно покойных обнаруживали спустя несколько дней после их смерти.
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