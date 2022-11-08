В Ашдоде в доме для престарелых нашли разложившийся труп

Израильтян призвали быть более внимательными к своим пожилым соседям.

Волонтеры нашли тело мертвой женщины в квартире государственного комплекса соцжилья в Ашдоде. Это место предназначено для того, чтобы там находились пожилые и одинокие жильцы.

Об этом сообщает издание «Детали».

Во вторник, 8 ноября, местные жители этого комплекса начали жаловаться на присутствие резкого запаха. Туда прибыли волонтеры из организации ЗАКА и увидели, что в одной из квартир находится труп женщины в запущенном состоянии разложения.

Она скончалась несколько дней назад, а выяснением других обстоятельств сейчас занимается полиция. Тело покойной забрали, чтобы похоронить.

Глава штаба ЗАКА Хайм Вингартен, что подобные случаи ‒ не редкость. По его словам, часто одинокие люди пожилого возраста умирают в одиночестве в своих квартирах, чего никто не замечает. В силу этого он призвал израильтян быть более внимательными к своим соседям.

«Я не сомневаюсь, что, проявив немного больше внимания, мы спасем их жизнь», ‒ добавил он.

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