В Иерусалиме 2-летний малыш получил ожоги кипятком

Сегодня, 14 ноября, в своем доме в Иерусалиме двухлетний ребенок опрокинул на себя сосуд с кипятком и получил серьезные ожоги.

Об этом сообщает 7kanal.

Малыш получил ожоги верхней части туловища. На место происшествия родители сразу вызвали медиков MDA и парамедики госпитализировали ребенка в медицинский центр «Шаарей Цедек» в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства инцидента выясняются.

«Курсор» писал ранее, что маленький ребенок получил ожоги средней степени тяжести в Бней-Браке. По трагической случайности на двухлетнего ребенка опрокинулась кастрюля с кипящей водой.

Еще мы писали, что в Герцлии маленькая девочка получила серьезные ожоги и была госпитализирована в медицинское учреждение «Шиба». Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Трехлетний ребенок из-за неосторожности взрослых опрокинул на себя кастрюлю, в которой находился горячий суп.

Напомним, трехлетний ребенок из местного совета Арара ба-Негев умер после удара током. На место были вызваны парамедики МАДА. Они срочно доставили его в больницу «Сорока», но врачи не смогли его спасти, а потому оставалось лишь констатировать его смерть.

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