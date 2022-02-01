В Иерусалиме силы безопасности опечатали дом террориста

В соответствии с постановлением Верховного суда силы безопасности прибыли в район Шуафат, чтобы опечатать дом террориста, убившего Эли Кея в конце прошлого года.

Во вторник утром израильские силы безопасности прибыли в иерусалимский район Шуафат, чтобы оцепить дом террориста.

Об этом пишет Arutz Sheva.

На месте происшествия находились представители полиции Израиля, пограничной полиции, ЦАХАЛа и командования тыла, а также полицейского подразделения, отвечающего за координацию операций по обеспечению правопорядка.

Силы работали над оцеплением дома террориста Фади Абу Шхайдама, который в конце прошлого года убил Эли Кея у Стены Плача и ранил еще четырех человек, двух гражданских и двух полицейских.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ХАМАС угрожает начать похищать людей, если Израиль не согласится на обмен пленными. Политический руководитель ХАМАС Исмаил Хания пригрозил в воскресенье начать похищения, если Израиль не согласится на обмен пленными.

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