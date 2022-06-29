В Иерусалиме совершено нападение на водителя автобуса

«Немыслимо, чтобы нападение на водителя было воспринято спокойно», — заявили в организации транспортных комитетов. «Настало время признать водителей общественными работниками и наказать нападавших соответствующим образом».

Во вторник вечером в Иерусалиме на водителя автобуса было совершено нападение после того, как он отказался остановиться в месте, где по закону ему не разрешено останавливаться.

По данным Организации транспортных комитетов, водитель автобуса, ехавший в иерусалимском районе Писгат Зеев, получил просьбу пассажира остановиться в месте, где ему не разрешено выпускать пассажиров.

Подобные остановки, если они будут зафиксированы правоохранительными органами, влекут за собой штраф в размере 500 шекелей для водителя.

Когда водитель автобуса отказался остановиться, пассажир, обратившийся с просьбой, напал на него, добавили в организации.

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