Договоренность об увеличении финансирования выборов заморожена

В ночь на 28 июня, по просьбе Ликуда председатель коалиции Боаз Топоровски согласился увеличить предвыборный бюджет партий. Каждая единица финансирования для депутата кнессета должна была увеличиться с 1,4 млн до 1,66 млн шекелей.

Во вторник, 28 июня была заморожена договоренность между коалицией и оппозицией по поводу увеличения предвыборного финансирования партий.

Стороны договорились о том, что общественная комиссия по определению финансирования выборов определит размер единицы финансирования партий на выборах. Это будет сделано к завтрашнему дню. Решение перед окончательным утверждением еще обсудят с представителями всех фракций.

Отметим, что по просьбе партии «Ликуд», которую возглавляет Биньямин Нетаниягу, председатель коалиции Боаз Топоровски согласился увеличить предвыборный бюджет партий.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что законопроект о роспуске Кнессета приняли в первом чтении. На этой неделе депутаты от коалиции и оппозиции достигли соглашения, обеспечивающего роспуск Кнессета. Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о роспуске парламента. 53 депутата проголосовали за законопроект. Воздержавшихся или голосовавших против не было.

Кроме того, Курсор писал, что в РААМ назвали условия для вступления в следующее правительство. Председатель РААМ Мансур Аббас говорит, что Айелет Шакед должна отказаться от оппозиции к «воссоединению семьи», чтобы он присоединился к правительству с ней.

Еще напомним, что Кнессет распустят к полуночи среды. Согласно договоренности между депутатами, Закон о роспуске Кнессета должны принять в трех чтениях к полуночи среды, 29 июня. При этом, дату выборов назначат на пленуме Кнессета.