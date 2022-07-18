В Израиле банда воровала деньги со счетов по выброшенным чекам

Подозреваемые связывались с человеком, заказавшим еду, выдавая себя за представителя компании или кредитной организации.

Предприимчивые молодые люди из Беэр-Шевы, трое из которых в возрасте от 17 до 22 лет, придумали, как обманывать. Они искали чеки на доставку еды в мусорных баках и использовали эту информацию, чтобы ограбить людей на тысячи шекелей.

Такие квитанции содержали их полное имя, номер телефона и последние четыре цифры кредитной карты, использованной для транзакции.

Подозреваемые связывались с человеком, заказавшим еду, выдавая себя за представителя компании или кредитной организации. Выманивали остальные реквизиты и отправлялись покупать товары.

Некоторые пострадавшие обнаружили, что у них на счету не хватает тысяч шекелей — преступники действовали не слишком быстро и снимали суммы, которые можно не сразу заметить, но делали это несколько раз.

Банда была арестована и находится под следствием.

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