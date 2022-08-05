В Израиле умер мужчина после заражения энцефалитом от редкой амебы

Учитывая редкость подобных случаев, клинический образец пришлось отправить в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что мужчина умер от энцефалита, вызванного редкой амебой naegleria fowleri.

Министерство добавило, что мужчина, 36 лет, являлся жителем севера Израиля и не страдал никакими предрасположенными заболеваниями.

Редкий случай был диагностирован благодаря оперативности врача-инфекциониста, который заподозрил диагноз и привлек к работе районное отделение Минздрава и центральную лабораторию Минздрава.

Во всем мире было зарегистрировано всего около 400 подобных случаев: Заболевание встречается крайне редко, но смертность от него высока. Амеба, вызывающая этот энцефалит, встречается в пресных водах, лужах и других стоячих источниках воды различного типа.

Расследование возможного заражения продолжается, Министерство здравоохранения работает совместно с Министерством охраны окружающей среды и Министерством сельского хозяйства и будет информировать общественность о результатах расследования.

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