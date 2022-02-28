В Лубан-а-Шаркия араб попытался убить израильтянку, бросив в ее автомобиль булыжник

Очередной теракт в Израиле. Арабский террорист бросил в автомобиль, в котором находилась женщина, большой камень. Он пробил лобовое стекло и чуть не убил ее.

Арабский террорист пытался убить израильтянку забросав ее камнями на шоссе в Лубан-а-Шаркия, она была ранена и эвакуирована в больницу Тель-а-Шомер.

Об этом сообщили на телеграм-канале Голос Израиля.

Ранее редакция Курсора сообщала, что троим полицейским предъявлено обвинение в нападении на израильтянина.

Кроме того, мы писали, что полиция в Тель-Авиве проводит аресты во время акции протеста против войны в Украине.

Еще напомним, что полиция арестовала группу злоумышленников, которые распространяли украденные интимные фото через Telegram.

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