В Лубан-а-Шаркия араб попытался убить израильтянку, бросив в ее автомобиль булыжник

Арабский террорист пытался убить израильтянку забросав ее камнями на шоссе в Лубан-а-Шаркия, она была ранена и эвакуирована в больницу Тель-а-Шомер.
Об этом сообщили на телеграм-канале Голос Израиля.
Ранее редакция Курсора сообщала, что троим полицейским предъявлено обвинение в нападении на израильтянина.
Кроме того, мы писали, что полиция в Тель-Авиве проводит аресты во время акции протеста против войны в Украине.
Еще напомним, что полиция арестовала группу злоумышленников, которые распространяли украденные интимные фото через Telegram.
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