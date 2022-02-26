В Рамле произошла поножовщина: есть погибший

В ночь на субботу 26 февраля 21-летний молодой человек из Бат-Яма был сильно ранен ножом в Рамле.
Об этом сообщили парамедики МАДА.
Сигнал по номеру 101 поступил в 05:02. На место прибыла бригада парамедиков. Они застали пострадавшего с проникающим ранением. Признаков жизни не было. К счастью, после комплекса реанимационных процедур его удалось вернуть к жизни, но состояние оценивается как тяжелое.
Затем мужчину доставили в больницу «Асаф ха-Рофе» в Црифине. Уже там врачи оценили его состояние как критическое.
После этого из медицинского учреждения поступили данные о его смерти.
Полиция расследует этот инцидент.
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