В Луганскую ТЭС прилетел снаряд, началось возгорание

В ГСЧС Украины заявили, что возле г. Счастья в результате обстрела произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием.

«22 февраля в 12:34 возле г. Счастья в результате обстрела с временно неподконтрольной территории произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием, разливом масла и опрокидыванием огня на соседний трансформатор», — заявили в ГСЧС Украины.

На место выехали пожарные.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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