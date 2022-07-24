В Мариуполе пьяные российские солдаты кинули гранату в мирного жителя

Житель частного сектора Мариуполя сделал замечание российские военным, которые были в состоянии алкогольного опьянения. В отметку они решили бросить гранату ему во двор.

В Мариуполе пьяные российские солдаты бросили гранату во двор одного из местных жителей, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

23 июля, около 20:15, в Мариуполе в районе улицы Гранитной прогремел взрыв. Как выяснилось, это был взрыв гранаты в частном дворе одного из местных жителей.

Шумели несколько пьяных оккупантов, одетых в форму войск «ДНР». Местный житель сделал им замечание. Солдатам это не понравилось, и они бросили гранату в его двор. В результате двое мирных жителей получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!