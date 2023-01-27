Российский вертолет Ми-8, который входит в систему Управления делами президента рф*, потерпел крушение в московском аэропорту Внуково.

Как сообщает ТГ-канал Baza.

Известно, что вр время посадки он ударился о землю хвостовой частью. Вертолет сейчас буксируют на стоянку», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет, но предварительно СМИ сообщают, что погибших нет. Однако в результате аварии, вероятно, есть пострадавшие.

Ошибка пилотирования рассматривается в качестве причины аварии. Вертолет принадлежал СЛО «россия».

Специальный летный отряд «россия» — предприятие, которое обеспечивает перевозку воздушным транспортом должностных лиц российской федерации, и других важных лиц спецслужб рф или вс рф. Базируется в московском аэропорту внуково в специальном правительственном терминале «внуково-2».

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.