В Негеве продолжаются протесты против посадки деревьев

Бедуины заявляют, что территория, на которой собираются засадить деревья, является частной.

Десятки бедуинов из Негева во вторник утром продолжили протестовать против посадки деревьев Еврейским Национальным фондом на территории, которая, по их словам, является частной собственностью.

Об этом пишет JPost.

Протестующие перекрыли шоссе 31 между Шокетом и Тель-Арадом.

Протесты начались в понедельник. Несколько членов Кнессета от партий РААМ и Объединенный список бойкотировали заседание пленума в понедельник и приняли участие в акции протеста.

Курсор ранее писал, что в Негеве строится новый разведывательный центр ЦАХАЛа. В районе Негев на юге Израиля началось строительство новейшего разведывательного центра ЦАХАЛа. Тракторы и инструменты начали раскопки, бурение и подготовку к инфраструктурным работам в районе перекрестка Ликит.

Также сообщалось, что в Израиле прошли протесты против действий правительства. Так, репатрианты из Франции вышли на протест перед домом депутата от партии «Ямина» Йом Тов Калфон. Они обвинили депутата в том что он обманул доверие репатриантов с Франции, и должен подать в отставку.

Кроме того, фермеры перекрыли 90 шоссе в знак протеста из-за отмены пошлин на фрукты и овощи. В демонстрации против отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию приняли участие около 200 фермеров и глава регионального совета Тамар Нир Венгер.

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