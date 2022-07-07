В ОАЭ заменили смертный приговор израильтянке

В четверг условный смертный приговор Фиде Кеван, израильско-арабской женщине, задержанной в Объединенных Арабских Эмиратах, был заменен на пожизненное заключение, сообщили израильские СМИ.
Первоначально Кеван была приговорена к смертной казни за торговлю наркотиками после того, как ее обвинили в хранении полукилограмма кокаина. После апелляции адвокатов израильтянки, вынесение приговора было временно приостановлено эмиратским апелляционным судом.
Кеван утверждала, что наркотики принадлежат не ей. В ОАЭ смертные приговоры обычно не приводятся в исполнение и заменяются другим наказанием, чаще всего длительным тюремным заключением.
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Кроме того, Курсор писал, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны. Сообщается, что четырехлетняя девочка получила при падении травмы средней тяжести в области живота и ног. А вот ее 37-летний отец, к счастью, отделался легкими травмами.
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