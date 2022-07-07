В ОАЭ заменили смертный приговор израильтянке

В четверг условный смертный приговор Фиде Кеван, израильско-арабской женщине, задержанной в Объединенных Арабских Эмиратах, был заменен на пожизненное заключение, сообщили израильские СМИ.

Первоначально Кеван была приговорена к смертной казни за торговлю наркотиками после того, как ее обвинили в хранении полукилограмма кокаина. После апелляции адвокатов израильтянки, вынесение приговора было временно приостановлено эмиратским апелляционным судом.

Кеван утверждала, что наркотики принадлежат не ей. В ОАЭ смертные приговоры обычно не приводятся в исполнение и заменяются другим наказанием, чаще всего длительным тюремным заключением.