В Петах-Тикве мужчина едва не умер, подавившись фалафелем

Пожилой мужчина потерял создание и чуть не задохнулся из-за того, что ел фалафель. К счастью, прибывшие медики смогли спасти мужчина, однако сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Сегодня, 22 февраля, 70-летний житель Петах-Тиквы едва не умер из-за того, что подавился фалафелем. Мужчина потерял сознание, и окружающие его люди немедленно вызвали скорую помощь.

Прибывшие по вызову сотрудники МАДА провели реанимационные мероприятия и отправили пострадавшего в отделение интенсивной терапии больницы Бейлинсон. В настоящее время пациент находится под действием аппарата искусственной вентиляции легких. По данным СМИ, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Натаниэль Энгель, сотрудник MADA, сообщил, что пострадавшему была проведена «расширенная реанимация» с использованием специального медицинского оборудования.

Курсор ранее писал, что 30-летний мотоциклист погиб от столкновения с грузовиком на шоссе 1. Бригада МАДА не смогла спасти 30-летнего мужчину. Также в результате серьезного ДТП дорога от развязки Харель в западном направлении была заблокирована.

Кроме того, в Хадере восьмилетнего ребенка сбила машина. Стало известно о серьезном ДТП на улице а-Рав Кук в Хадере, в результате которого восьмилетний ребенок получил серьезные травмы.

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